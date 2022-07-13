Мать троих детей из Мурино привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей

Семья поставлена на особый контроль.

Полиция Всеволожского района привлекла к административной ответственности жительницу Мурино, которая оставила без присмотра троих детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга.

Два дня назад в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в доме №46 по улице Шувалова в городе Мурино без надлежащего контроля находятся трое маленьких детей. Полицейские, прибывшие на место, обнаружили ребят 2016-2021 годов рождения и отправили их медучреждение.

Вскоре после этого был произведен опрос их 40-летней матери. Та призналась, что живет в квартире со своей мамой и племянником. Днем 23 февраля они втроем отправились на встречу с работодателем и оставили 8-летнего мальчика "за старшего". О том, что дети находятся в медучреждении жительница Мурино узнала позже, когда позвонила домой.

Инспектором ПДН УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти семья взята на особый контроль, на мать несовершеннолетних был составлен административный протокол по ч.1 ст.5.35 КРФ об АП (ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). МВД Санкт-Петербурга

Ранее мы сообщали, что семьи инвалидов-участников СВО из Ленобласти смогут получить субсидии на жилье.

Фото: Piter.TV