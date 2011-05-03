Петербуржец почти 2 года проведёт в колонии строгого режима за поджог автомобиля

Инцидент произошел ночью 8 марта на Будапештской улице.

Во Фрунзенском районе оглашен приговор по делу о поджоге автомобиля. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что в ночь с 7 на 8 марта 2024 года Ш. поджег автомобиль Chevrolet Lanos, припаркованный между д. 5, корп. 3 и д. 5 корп. 1 по Будапештской улице. Подсудимый разбил переднее пассажирское стекло, облил салон машины легковоспламеняющейся жидкостью для розжига угля, после чего бросил в автомобиль зажженную бумагу. Машина полностью сгорела.

Виновному назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Недавно на Будапештской у квартиры 79-летней пенсионерки подожгли покрышку.

Фото: Piter.tv