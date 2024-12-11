В Татарском переулке зацвёл вереск

Вереск является вечнозелёным растением, которое широко распространено в природных условиях Европы и Азии, чаще всего встречается в лесных массивах и горных районах.

Фотограф Антон Кубышкин поделился неожиданной новостью в сообществе "Грибы и Грибники СПб" в социальной сети ВКонтакте. Он сообщил, что на Петроградской стороне расцвел вереск: каким образом это произошло, остается загадкой. Автор поста признался, что сам пребывает в замешательстве.

Кубышкин уточнил, что вереск распустился на подоконнике с уличной стороны дома, расположенного на Татарском переулке.

Обычно зимой цветут только кактусы? Этот вереск скрестили с кактусом? Или есть хитрые способы выращивать морозостойкий вереск в декоративных целях? Хотя какие морозы... Зима достаточно тёплая. Антон Кубышкин, фотограф

Вереск является вечнозелёным растением семейства вересковых. Оно широко распространено в природных условиях Европы и Азии, чаще всего встречаясь в лесных массивах и горных районах. Также вереск может произрастать на болотах и открытых пространствах.

Ранее мы сообщили о том, что вяхири остались зимовать в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)