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По поручению прокуратуры Петербурга в квартире блокадника отремонтировали вентиляцию
Вчера, 9:08
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По поручению прокуратуры Петербурга в квартире блокадника отремонтировали вентиляцию

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Выявлены нарушения целостности и герметичности вентиляционных коробов в подвальном помещении дома.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению жителя блокадного Ленинграда. К процессу привлекли специалистов Государственной жилищной инспекции города, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 18 сентября. 

Установлено, что в квартире пенсионера по адресу: Гражданский проспект, 13к1, была слабая тяга в вентиляционном канале. Выявлены нарушения целостности и герметичности вентиляционных коробов в подвальном помещении дома. Также в нем складировался строительный мусор. 

Прокурор Калининского района внес представление в адрес руководства управляющей организации. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме.

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры жителю блокадного Ленинграда вернули 400 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: вентиляция, житель блокадного ленинграда, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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