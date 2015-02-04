По поручению прокуратуры Петербурга в квартире блокадника отремонтировали вентиляцию

Выявлены нарушения целостности и герметичности вентиляционных коробов в подвальном помещении дома.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению жителя блокадного Ленинграда. К процессу привлекли специалистов Государственной жилищной инспекции города, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства 18 сентября.

Установлено, что в квартире пенсионера по адресу: Гражданский проспект, 13к1, была слабая тяга в вентиляционном канале. Выявлены нарушения целостности и герметичности вентиляционных коробов в подвальном помещении дома. Также в нем складировался строительный мусор.

Прокурор Калининского района внес представление в адрес руководства управляющей организации. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены в полном объеме. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: после вмешательства прокуратуры жителю блокадного Ленинграда вернули 400 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV