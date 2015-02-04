После вмешательства прокуратуры жителю блокадного Ленинграда вернули 400 тыс. рублей

К августу этого года взыскали только 13 тыс. рублей.

Из-за вмешательства прокуратуры Адмиралтейского Петербурга жителю блокадного Ленинграда вернули 400 тыс. рублей. Об этом рассказали 17 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

Служба судебных приставов несвоевременно приняла меры, которые предусмотрены законом, по обращению взыскания денежных средств в пользу пенсионера в размере порядка 400 тыс. рублей. К августу этого года было взыскано 13 тыс. рублей.

В ходе проверки прокуратуры района оставшаяся часть задолженности перед жителем блокадного Ленинграда погашена в полном объеме. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

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Фото: Piter.TV