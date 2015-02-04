  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После вмешательства прокуратуры жителю блокадного Ленинграда вернули 400 тыс. рублей
17 сентября, 9:04
442
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После вмешательства прокуратуры жителю блокадного Ленинграда вернули 400 тыс. рублей

0 0

К августу этого года взыскали только 13 тыс. рублей.

Из-за вмешательства прокуратуры Адмиралтейского Петербурга жителю блокадного Ленинграда вернули 400 тыс. рублей. Об этом рассказали 17 сентября в пресс-службе надзорного ведомства. 

Служба судебных приставов несвоевременно приняла меры, которые предусмотрены законом, по обращению взыскания денежных средств в пользу пенсионера в размере порядка 400 тыс. рублей. К августу этого года было взыскано 13 тыс. рублей. 

В ходе проверки прокуратуры района оставшаяся часть задолженности перед жителем блокадного Ленинграда погашена в полном объеме.  

Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Ранее на Piter.TV: прокуратура Петербурга потребовала привести в надлежащий вид особняк Нобеля. 

Фото: Piter.TV 

Теги: житель блокадного ленинграда, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии