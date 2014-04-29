Велозаезд 4 августа ограничит движение в Приозерском районе Ленобласти

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и выбирать альтернативные пути движения.

В воскресенье, 4 августа, в Ленобласти 4 августа будет ограничено движение транспорта из-за проведения велозаезда. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по Петербургу и области.

Движение автомобилей будет перекрыто 4 августа с 9:00 до 14:00 по маршруту "Игора Драйв – Раздолье – Петровское". Для автомобилистов предусмотрен объездной маршрут по федеральной дороге А-121 "Сортавала".

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными и выбирать альтернативные пути движения.

Ранее мы сообщили о том, что велосипедист испугался собаки и попал под встречный автомобиль в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)