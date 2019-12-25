На Садовой улице внезапно скончался велосипедист

Признаки насильственной смерти не зафиксированы.

На Садовой улице в Петербурге нашли тело велосипедиста. У мужчины наблюдались проблемы с сердцем.

По данным "Фонтанки", труп горожанина в возрасте 45-50 лет обнаружили утром 10 октября. Признаки насильственной смерти не зафиксированы.

Известно, что мужчине стало плохо, когда он ехал на велосипеде, бригада "скорой" не успела помочь.

Детали случившегося уточняются.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге скончался прилетевший из Египта мужчина.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)