Велосипедист поджег Volkswagen начальника отдела петербургского СИЗО на Заневском проспекте

Прежде чем совершить поджог, злоумышленник разбил стекло автомобиля.

В Красногвардейском районе неустановленный преступник поджог автомобиль марки Volkswagen, принадлежащий сотруднику следственного изолятора одного из петербургских СИЗО. Как сообщает источник, владелец машины обратился в службу спасения прошлой ночью. Происшествие произошло на Заневском проспекте. Сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний проживает в Кудрово.

Прежде чем совершить поджог, злоумышленник разбил стекло автомобиля. В результате пожара пострадало кресло. Ущерб оценивается примерно в 30 тыс. рублей.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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Фото: Piter.TV