В Петербурге велокурьер, нарушивший ПДД, оказал сопротивление сотрудникам полиции

Он, в том числе, нанёс телесные повреждения одному из правоохранителей.

Полицейские поместили в изолятор велокурьера, который при задержании за нарушение требований ПДД оказал активное сопротивление стражам порядка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 26 по улице Дыбенко днём 13 февраля сотрудниками ГИБДД было пресечено нарушение ПДД, совершенное 42-летним курьером на электровелосипеде.

При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам полиции, в том числе, нанёс телесные повреждения одному из правоохранителей. Курьер был помещён в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.tv