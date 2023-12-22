Полицейские установили причастность городских разбойников к похищению петербуржца и его ограблению

Правоохранители задержали нападавших, троих уроженцев стран ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 36 лет.

Задержанные по подозрению в разбое в Адмиралтейском районе изобличены полицией в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу сегодня, 15 февраля.

Еще 18 января около 16:30 у дома 142 по набережной реки Фонтанки трое неизвестных, применив силу, затолкнули молодого мигранта в автомобиль "Фольксваген Поло" и заставили совершить перевод 20 тыс. рублей, угрожая пистолетом. Получив средства, разбойники высадили пострадавшего из машины и уехали.

Молодой человек обратился в полицию и написал заявление, в котором рассказал подробности случившегося. Правоохранители задержали нападавших, троих уроженцев стран ближнего зарубежья в возрасте от 22 до 36 лет. Следователи завели уголовное дело по статье "Разбой".

Сотрудники правоохранительных органов провели дополнительные оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых удалось собрать комплекс объективных доказательств, подтверждающих не только факт вымогательства со стороны подозреваемых, но и наличие в их действиях состава более тяжкого преступления – похищения человека. На злоумышленников завели еще одного уголовное дело. Мужчин отправили под стражу.

Ранее мы писали, что задержан мигрант, подозреваемый в избиении земляка на Загородном проспекте.

Фото: Piter.tv