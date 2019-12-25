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В Петербурге в 2025 году построят 7 километров велодорожек по двум маршрутам
Сегодня, 15:46
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В Петербурге в 2025 году построят 7 километров велодорожек по двум маршрутам

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Еще завершат работы по контрактам 2024 года: это велодорожки "Глухарская улица — Планерная улица — Яхтенная улица" и от Бухарестской улицы до Софийской улицы.

К 2039 году в Петербурге, согласно Комплексной схеме организации дорожного движения, протяженность веломаршрутов превысит 500 километров. Об этом сообщил заместитель председателя городского комитета по транспорту Михаил Казаков. 

За текущий год хотят обустроить 7 километров велодорожек по улице Типанова от проспекта Юрия Гагарина до Витебского проспекта (протяженность – 1,4 километра), а также по Комендантскому проспекту от Шуваловского проспекта до Комендантской площади (2,5 километра). Еще завершат работы по контрактам 2024 года: это велодорожки "Глухарская улица — Планерная улица — Яхтенная улица" и от Бухарестской улицы до Софийской улицы. 

До 2027 года в Петербурге разместят свыше 21 километра веломаршрутов в Московском, Приморском, Пушкинском, Василеостровском, Красносельском и во Фрунзенском районах. Сейчас оборудованы 48 дорожек протяженностью более 154 километров. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге более чем на 300 адресах появятся светофоры, пешеходные переходы и дорожная разметка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: велодорожки, комитет по транспорту
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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