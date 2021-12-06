Депутаты решили оставить Генплан без отметки велодорожек

Ожидается, что Генплан примут в этом году.

Законодательное собрание Петербурга не поддержало включение велосипедных дорожек в перечень объектов регионального значения, которые должны быть отображены на Генплане города. Такое решение было принято на пленарном заседании 28 апреля.

Большинство депутатов отклонили поправки фракции "Справедливая России — За правду!". По мнению авторов, это способствовало бы развитию сети велодорожек в Петербурге.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко наоборот отметил, что таким образом строительство дорожек затормозиться, так как нужно будет вносить их в Генплан.

Рассчетный срок нынешнего генплана истек в марте 2021 года, однако прогнозируемый период — до 2025-го года. Генплан представляет из себя стратегию развития города: описание функциональных зон, основные задачи и мероприятия, сведения о планируемых для размещения объектах и реконструкциях. Также по предложению депутатов ЗакСа в нем будут отражены остановочные пассажирские пункты железной дороги, городские леса, депо, станции внутреннего транспорта. Новый документ будет определять стратегию развития строительства на период до 2050-го года.

Ранее Piter.tv писал о том, что депутаты вновь согласились со Смольным оставить общественные обсуждения в онлайн-формате.

Фото: Piter.tv