Депутаты вновь согласились со Смольным оставить общественные обсуждения в онлайн-формате

В Смольном считает, что такой формат обсуждений является прогрессивным.

Депутаты ЗакСа большинством голосов приняли во втором чтении законопроект, который продлит онлайн-формат проведения общественных обсуждений по градостроительным вопросам до конца 2022 года. Заседание проходит 28 апреля в Мариинском дворце.

В том числе это коснется обсуждений Генерального плана Петербурга, который должен быть принят в этом году. Поправки от депутатов оппозиционных фракций, в частности, Бориса Вишневского и Михаила Амосова, приняты не были.

Впервые градостроительные слушания начали проводить онлайн весной 2020 года. Тогда это было продиктовано санитарно-эпидемиологической ситуацией. Теперь в Смольном решили сохранить режим вне зависимости от действия режима повышенной готовности.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на северном намыве Васильевского острова планируют поселить почти 30 тысяч человек.

Фото: Piter.tv