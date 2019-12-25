Смольный опубликовал материалы к проекту изменений в Генплан

Внести предложения можно до 8 августа.

Комитет по градостроительству и архитектуре 4 августа опубликовал экспозицию проекта Генплана. Горожане могут подать свои замечания и предложения в течение 7 дней, то есть до 10 августа включительно.

Скачать материалы можно на сайте Комитета в период с 4 по 8 августа. Для того, что сохранить файлы, понадобится 8,5 Гб свободного места. Отметим, что их также можно просматривать в браузере без скачивания.

Чтобы оставить свои предложения, нужно будет предоставить свои персональные данные и дать согласие на их обработку. Соответствующие файлы размещены на сайте ведомства. Есть возможность записаться на видеоконсультацию по содержанию проекта Генплана в разных районах.

Рассчетный срок нынешнего генплана истек в марте 2021 года, однако прогнозируемый период — до 2025-го года. Генплан представляет из себя стратегию развития города: описание функциональных зон, основные задачи и мероприятия, сведения о планируемых для размещения объектах и реконструкциях.

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Фото: Piter.tv