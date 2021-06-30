Архитекторы представили проект застройки северного намыва Васильевского острова

Проект был разработан по заказу компании ЛСР.

Членам Градостроительного совета при правительстве Петербурга представили проект застройки северного намыва Васильевского острова.

Участок находится в аренде у "Терра Нова". Заказчиком выступает ООО "Специализированный застройщик "ЛСР". Застройка рассчитана на 29 тысяч человек. Площадь встроенных помещений составляет 130 тысяч квадратных метров.

Проект разрабатывали сразу 6 компаний — ООО "Евгений Герасимов и партнеры", ООО "УРБИС-СПБ", ЗАО "Земцов, Кондиайн и партнеры", ООО "ИНТЕРКОЛУМНИУМ", ООО "Архитектурная мастерская "Б2". При проектировании был применен комплексный подход, при котором предусматривается и строительство соцобъектов, транспортные магистрали и т.д. Специалисты выделили участок для перспективной станции метрополитена. Основной магистралью для автомобилистов станет проспект Крузенштерна.

Проектировщики указали, где будут находиться зеленые зоны и социальные объекты. Было отмечено, что школы, детские сады и медицинские учреждения позволят избавиться от профицита мест для детей. Площадь зеленых зон соответствует ПЗЗ. Есть вероятность, что проект общественных зон будут разрабатывать другие команды.

Как рассказал Феликс Буянов, будет пешеходная дорога из жилого квартала к "морю". На намыве будет площадь, которую может украсить обелиск.

Мы стремились к пульсации пространства. Мы стремились к тому, чтобы среда менялась, так сказать, по ходу действия. Мы не хотели везде устанавливать единый режим восприятия. Проспект Крунзенштерна выполнен в строгих монументальных формах. <...> Благодаря этому мы переходим от строгой композиции квартала 34 через такое дружелюбное живописное ядро комплекса к строгой набережной, которая представляет наш город перед миром, перед морскими путешественниками. Феликс Буянов.

Дома перед набережной будут выполнять функцию своеобразного щита и не пропускать ветер на внутреннюю территорию.

Жители Васильевского острова выступали против застройки северного намыва и собирали подписи против нее.

Фото: предоставлено КГА