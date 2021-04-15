На набережную реки Фонтанки вернутся знаки запрета остановки и стоянки. Они важны для велосипедистов

Недавно знаки убрали. Велосипедисты переживают, что теперь автомобилисты будут безнаказанно парковаться на участке велодорожки.

Глава "Петербургского велосообщества" Павел Хусу обратил внимание не пропажу дорожных знаков с велодорожки на набережной реки Фонтанки, которые запрещали остановку и стоянку автомобилей. По его словам, знаков нет на всем протяжении дорожки — от Старо-Калинкина моста до Летнего сада.

По словам активиста, в 2018 году он добавился установки этих знаков.

Как узнал Piter.tv у специалиста СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт Петербурга" Дмитрия Попова, дорожные знаки были установлены по временной схеме по предписанию ГИБДД Центрального района. Это необходимо было для того, чтобы обеспечить задержание транспортных средств. Законодательство не предусматривает задержания автомобилей в случае парковки на велополосах.

Сейчас эти знаки сняли, потому что они носили временный характер, и в рамках реализации проекта городского парковочного пространства по ранее разработанным схемам, которые уже согласованы и утверждены, будут установлены новые знаки, которые подтвердят запрет парковки на велополосах и применение меры обеспечения. Дмитрий Попов.

Точная дата установки еще не известна.

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Фото: ВКонтакте / Петербургское велосообщество