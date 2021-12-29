Урбанист Стив Каддинс оценил развитие инфраструктуры для велосипедистов в Петербурге

Рост популярности средств микромобильности привел к тому, что проблемы развития велоинфраструктуры стали еще более очевидны. Эксперт поделился мнением о том, как их можно было бы решить.

Нынешний зимний сезон оказался для велосипедистов настоящим испытанием. Велодорожки на проезжей части иногда использовали для складирования снега, не все полосы на тротуарах были расчищены. Дополнительные трудности создали "температурные качели" и, как следствие, гололед. Piter.tv пообщался со Стивом Каддинсом — координатором движения "Красивый Петербург" и экспертом Института дизайна и урбанистики ИТМО — о том, насколько активно в Петербурге развивается велоинфраструктура.

Эксперт считает, что развитие, хоть и достаточно медленное, но все же есть. Точкой отсчета можно считать 2016-й год, когда инициатива создания велодорожки на набережной реки Фонтанки стал победителем проекта "Твой бюджет". Именно она стала драйвером для активного развития велоинфраструктуры.

Каддинс отметил, что основные проблемы с велодорожками всплывают в теплый сезон. Если зимой велосипедами пользуются преимущественно курьеры, то в хорошую погоду таких людей становится гораздо больше. Горожане не только катаются по парку, но и ездят на работу. В этот момент становится ясно, что существующая инфраструктура не удовлетворяет требований к этим поездкам. Велодорожек пока мало, и вряд ли кто-то будет делать крюк в несколько километров, чтобы доехать до нее, отмечает эксперт. Кроме того, помимо велосипедов есть также электросамокаты и другие СИМ.

Когда мы говорим про инфраструктуру для средств микромобильности, в первую очередь нужно понимать, что она необходима не столько для комфорта и для того, чтобы это мило и красиво выглядело со стороны, сколько для безопасности. Люди, которые пользуются средствами микромобильности, если они едут по проезжей части, находятся в постоянной смертельной опасности, потому что любая ошибка со стороны любого из участников дорожного движения влечет серьезные травмы или смерть. Стив Каддинс, урбанист.

Если человек едет по тротуару, это может представлять угрозу для пешеходов. В связи с этим идеально было бы создавать обособленные велодорожки. По мнению Каддинса, в Петербурге такая возможность есть, так как, по его мнению, узких дорог крайне мало. Сокращения полос для движения транспорта при этом бы не потребовалось.

У нас исторически сложилось, что каждая полоса больше, чем положено по нормативу. При норме 2,75 метров у нас ширина полос составляет от 3,5 до 4 метров. Увеличенные полосы нужны только для общественного транспорта. Элементарной переразметкой дорог можно было бы добиться создания выделенных велополос.

Возможно, где-то пришлось бы пожертвовать частью парковочных мест. Стив Каддинс считает, что с ними тоже надо наводить порядок, так как парковка у обочин сокращает пропускную способность улиц. В первую очередь от этого страдают сами же автомобилисты. Универсального решения нет, однако при профессиональном подходе организовать инфраструктуру можно было бы везде благодаря современным технологиям, в частности дата-моделированию.

Фото: ВКонтакте / Мой округ 54 / Антон Ермолаев; Городской центр управления парковками