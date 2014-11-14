От чёрта до императрицы: Навка представила мультимедийное ледовое шоу по Гоголю

Шоу будет проходить в СК "Юбилейный" до 8 января 2026 года.

В Санкт-Петербурге прошли первые показы ледового шоу Татьяны Навки "Вечера на хуторе". Постановка по мотивам Гоголя объединила мультимедийные эффекты и фигурное катание чемпионов. Ледовое шоу Татьяны Навки представили на новой площадке – в СК "Юбилейный"

Спектакль этот, ему уже 2 года и полюбился зрителям давно. Знаю каждую минуту, каждую секунду каждый фрагмент. Приезд в город в другой на другую арену – это абсолютно новое шоу. Это начинаем все с нуля, нужно разложить спектакль именно для этой арены, повесить все подвесы, повесить декорации. И каждый раз как ребеночка, с нуля ты воспитываешь, наряжаешь, поправляешь и доводишь до ума. Татьяна Навка, основательница "NAVKA SHOW"

В шоу приняли участие чемпионы России и мира: Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Степанова, Иван Букин и другие фигуристы. В спектакле более 200 костюмов и десятки уникальных образов – от чёрта до императрицы

Репетиции у нас начались сразу же после чемпионата России, мы начали активно репетировать наши номера, работать с ребятами. Наши роли – это императрица и князь Потемкин. Для нас необычные роли, ничего похожего еще не было. Поэтому мне кажется, для зрителей будет интересно увидеть нас в таких образах. Анастасия Мишина, фигуристка (роль императрицы)

Наш номер непростой, там тоже присутствуют сложные парные элементы и нужно было готовиться. Ни в коем случае не терять форму, даже после чемпионата России хоть и, как правило, она идет на спад, но все равно нужно ее держать. Александр Галлямов, фигурист (роль князя Потёмкина)

Главные роли Вакулы и Оксаны доверили Александре Степановой и Ивану Букину. Репетиции к премьере начались сразу после чемпионата России

Мне кажется единственное такое чудо для нас сегодня – это то, что мы впервые будем участвовать в этом спектакле, в этом шоу, в этой великолепной постановке. Поэтому сегодня были здесь весь день. Это был на самом деле для нас праздник, мы готовились примеряли костюмы. В общем надеемся, что подарим вам хорошее настроение. Александра Степанова, фигуристка (роль Оксаны)

Тренировки проходили очень интенсивно, потому что пласт работы огромный и очень много надо выучить. Так что после чемпионата России у нас было не так много времени. Мы сразу после показательных поехали репетировать, и вот мы здесь не выходили со льда, еще дома не были. Иван Букин, фигурист (роль Вакулы)

"Вечера на хуторе" – волшебная новогодняя сказка, в которой любовь и честь побеждают зло. На льду выступают звёзды фигурного катания и актеры, создавая атмосферу настоящего праздничного спектакля.

Также в Петербурге пройдет благотворительный ледовый спектакль "Буратино" для 12 тысяч детей.

Материал подготовили Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.tv