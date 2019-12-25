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Вблизи станции "Сапёрная" электричка наехала на пьяную женщину
Сегодня, 13:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Вблизи станции "Сапёрная" электричка наехала на пьяную женщину

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Пострадавшая находится в больнице с многочисленными травмами.

На выходных вблизи станции "Сапёрная" электричка наехала на пьяную женщину. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Инцидент произошел 13 ноября в 17:30.  Электропоезд "Санкт-Петербург-Волховстрой" наехал на 44-летнюю женщину. Она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы повышенной громкости, но избежать наезда не удалось.

Пострадавшая находится в больнице с многочисленными травмами. Стоянка поезда составила 52 минуты.

Также днем ранее на станции Горы в Ленобласти электричка сбила человека.

Фото: Piter.tv

Теги: станция саперная, электричка
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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