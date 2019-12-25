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На станции Горы в Ленобласти электричка сбила человека
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На станции Горы в Ленобласти электричка сбила человека

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В связи с инцидентом произошли изменения в расписании.

В пятницу, 12 ноября, на железной дороге в Ленобласти под поезд попал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах. 

Инцидент произошел около 20:10 на станции Горы. Житель региона скончался от полученных травм.

В связи со случившимся произошли изменения в расписании движения поездов. Так, 4 состава прибыли в точки назначения с опозданием. Время задержек составило от 8 до 56 минут. Об этом уведомили в пресс-службе ОЖД. Пассажиров попросили проводить мониторинг информации о движении поездов на официальном сайте РЖД.

Ранее на Piter.tv сообщили, что один мужчина остался жив после происшествия на станции "Сортировочная".

Фото: Piter.tv

Теги: смерть, станция горы, электричка сбила человека
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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