На станции Горы в Ленобласти электричка сбила человека

В связи с инцидентом произошли изменения в расписании.

В пятницу, 12 ноября, на железной дороге в Ленобласти под поезд попал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел около 20:10 на станции Горы. Житель региона скончался от полученных травм.

В связи со случившимся произошли изменения в расписании движения поездов. Так, 4 состава прибыли в точки назначения с опозданием. Время задержек составило от 8 до 56 минут. Об этом уведомили в пресс-службе ОЖД. Пассажиров попросили проводить мониторинг информации о движении поездов на официальном сайте РЖД.

Ранее на Piter.tv сообщили, что один мужчина остался жив после происшествия на станции "Сортировочная".

Фото: Piter.tv