Вблизи Ладожского вокзала задержали петербуржца с полукилограммовым свёртком психотропных веществ

Он планировал распространить эти вещества через тайники-закладки на территории города.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга вблизи Ладожского вокзала задержали местного жителя с крупной партией наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Во время досмотра в правом кармане 25-летнего петербуржца обнаружено и изъято три промаркированных свертка, обмотанных изолентой белого цвета. Внутри находилось 149 меленьких свёртков, перемотанных цветным скотчем, с неизвестным веществом белого цвета внутри. Он планировал распространить эти вещества через тайники-закладки на территории города.

Дома у мужчины был обнаружен контейнер, в котором находился пакетик с веществом белого цвета массой 8 граммов. Также найден упаковочный материал, и весы для взвешивания.

Согласно экспертизе, в изъятых 149 свертках и в свертке, обнаруженном в квартире, находится смесь психотропного вещества общей массой 498,66 грамма.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до двадцати лет лишения свободы.

Ранее в Ленобласти на остановке задержали мужчину, у которого в сумке было почти полкилограмма "соли".

Фото: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте