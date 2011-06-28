Петербургские стрелки завоевали золото чемпионата Европы в дисциплине "Скит, дуэт"

На чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе российские спортсмены показали выдающийся результат в парных соревнованиях, уверенно победив в финале.

Спортсмены из Санкт-Петербурга добились выдающегося успеха на чемпионате Европы по пулевой и стендовой стрельбе. Как сообщает городской комитет по физической культуре и спорту, дуэт в составе Анатолия Семененко и Арины Кузнецовой завоевал золотую медаль в дисциплине "Скит, дуэт".

В ходе напряженных соревнований российские стрелки прошли все этапы турнира и вышли в финал, где их соперниками стала пара из Чехии. В решающем матче петербургские спортсмены продемонстрировали превосходную технику и хладнокровие, что позволило им одержать уверенную победу и стать новыми чемпионами Европы.

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Фото: комитет по физической культуре и спорту.