Эскалатор временно закрыл станцию метро "Василеостровская"

Сейчас станция работает в обычном режиме.

Станцию метро "Василеостровская" закрывали на вход на 12 минут. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Причиной стала техническая остановка эскалатора. Станция не принимала пассажиров с 08:43 до 08:55, сейчас она работает в обычном режиме. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Смольный определил предварительное местоположение станции метро "Гавань". Она станет продолжением "оранжевой" линии.

Фото: Piter.tv