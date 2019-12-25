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Эскалатор временно закрыл станцию метро "Василеостровская"
Сегодня, 9:07
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Эскалатор временно закрыл станцию метро "Василеостровская"

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Сейчас станция работает в обычном режиме.

Станцию метро "Василеостровская" закрывали на вход на 12 минут. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Причиной стала техническая остановка эскалатора. Станция не принимала пассажиров с 08:43 до 08:55, сейчас она работает в обычном режиме. Пассажирам принесли извинения за временные неудобства. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что Смольный определил предварительное местоположение станции метро "Гавань". Она станет продолжением "оранжевой" линии.

Фото: Piter.tv

Теги: василеостровская, метро, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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