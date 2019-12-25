Вандалы сломали шлагбаум в заказнике "Ореховский"

В настоящий момент полиция устанавливает личности виновных лиц, которым предстоит нести уголовную ответственность за содеянное преступление.

Заказник "Ореховский" подвергся нападению вандалов: неизвестные лица разрушили установленный шлагбаум и испортили информационные щиты. Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области задокументировали нарушения и направили соответствующую информацию правоохранительным органам, сообщили в Дирекции ООПТ Ленобласти 21 ноября.

В настоящий момент полиция устанавливает личности виновных лиц, которым предстоит нести уголовную ответственность за содеянное преступление.

Заказник "Ореховский" считается самой молодой природоохранной зоной региона, испытывающей сильное воздействие человеческой активности, особенно в летний сезон. Информационные стенды играют ключевую роль, обеспечивая осведомленность местного населения и гостей области о правилах пребывания на особо охраняемых территориях. Установленные шлагбаумы предотвращают несанкционированный въезд автотранспорта в зоны расположения уникальных природных комплексов и ценных объектов.

Ранее жителей Ленобласти предупредили об активности медведей в заповедниках.

Фото: пресс-служба Дирекции ООПТ Ленобласти