На станции Мга задержали столичных студентов, исписавших вагон граффити

У молодых людей изъяли целый груз красок в баллончиках.

На железнодорожной станции Мга в Кировском районе Ленобласти ночью 24 декабря поймали двух вандалов. Подробности рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

Как выяснилось, молодые люди с грузом баллончиков с краской и лестницей решили в ночи раскрасить несколько вагонов электрички направления "Мга – Петербург". Художников задержали в момент создания одного из граффити – злоумышленники успели разрисовать только одну сторону одного вагона. Задержанными вандалами оказались 19-летний и 21-летний студенты московских ВУЗов, возбуждено уголовное дело, краски у художников изъяли. Студентам грозит до трех лет лишения свободы, а пока они помещены под подписку о невыезде.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО