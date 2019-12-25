Медуза Горгона на ограде Летнего сада "заплакала" синими слезами

Сотрудники сада проверят ограды.

Днем в четверг, 24 сентября, петербуржцы заметили, что, кроме русалок, в Петербурге заплакала Медуза Горгона.

Неизвестный испортил ограду Летнего сада, залив глаза Медузе Горгоне, изображённой на одном из семнадцати декоративных щитов, синей краской. Какую цель преследовал "творец", неясно. Русский музей, а также работники Летнего сада не знали о произошедшем. Служба безопасности сада проверит щиты и устранит последствия вандализма.

Напомним, что русалки на перекрестке Садовой и Банковского "заплакали" черными слезами.

Фото: "Фонтанка"