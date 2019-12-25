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Вандал разрисовал подземный переход на Московском проспекте
Сегодня, 16:16
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Вандал разрисовал подземный переход на Московском проспекте

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Мужчина использовал аэрозольные баллончики с синей краской, чтобы разрисовать козырёк лестницы, стены и двери служебного помещения перехода. Затраты на устранение повреждений оцениваются на сумму свыше 20 тысяч рублей.

Жителя Московского района Петербурга, которому 27 лет, ожидает судебное разбирательство по обвинению в акте вандализма в подземном переходе.

Как информирует пресс-служба городской прокуратуры, происшествие случилось ночью с 29 на 30 июня нынешнего года в подземном пешеходном тоннеле возле дома 224 на Московском проспекте.

Следствие утверждает, что мужчина использовал аэрозольные баллончики с синей краской, чтобы разрисовать козырёк лестницы, стены и двери служебного помещения перехода. Затраты на устранение повреждений оцениваются на сумму свыше 20 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". Дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее мы сообщили о том, что утверждено обвинительное заключение по делу о смерти четырехмесячной девочки на Антонова-Овсеенко.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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