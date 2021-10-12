Скончался обвиняемый в госизмене ученый Валерий Митько

У него были серьезные проблемы со здоровьем.

Ушел из жизни петербургский ученый Валерий Митько, который обвинялся в государственной измене. Об этом накануне "Интерфаксу" сообщил его адвокат.

Мужчина скончался в 81 год. Он был президентом Арктической академии наук и одни из ведущих в России специалистов по гидроакустике.

С февраля 2020 года Валерий Митько находился под домашним арестом, уже тогда было известно, что у него серьезные проблемы со здоровьем. В последнее время ученому все чаще вызывали "скорую" и госпитализировали. Обвиняемый был не в состоянии ходить или сидеть.

По версии следствия, во время поездки в Китай Валерий Митько передал представителям иностранных спецслужб секретные материалы.

Фото: Корабел.ру (архив)