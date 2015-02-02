Обвиняемому в убийстве 12-летней девочки продлили арест до ноября

Фёдор Мехнин останется в СИЗО ещё на два месяца.

Суд продлил на два месяца меру пресечения Фёдору Мехнину, обвиняемому в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. Ранее, в июле, Красногвардейский районный суд Петербурга арестовал его до 3 сентября. Теперь срок заключения под стражей продлён.

По версии следствия, Мехнин угрожал ребёнку ножом после того, как девочка отказалась выполнять действия сексуального характера. Затем он нанёс ей не менее 29 ударов ножом в шею и спину, после чего задушил лямкой рюкзака. Школьница скончалась на месте. Обвиняемый признал вину и дал изобличающие показания. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что суд отправил кинокритика Екатерину Барабаш* под домашний арест по делу о фейках о военных.

Фото : СУ СКР по Ленинградской области