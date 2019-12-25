Петербургского ученого обвинили в госизмене в пользу Китая

Следствие полагает, что ученый во время поездки в Китай передал сведения, составляющие государственную тайну.

Следователи предъявили обвинение в государственной измене 78-летнему петербургскому ученому, президенту Арктической академии наук Валерию Митько. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Павлова.

Следствие полагает, что ученый во время поездки в Китай передал сведения, составляющие государственную тайну. Как отметил юрист, Митько находится под домашним арестом с февраля этого года.

По некоторым данным, сведения, которые Митько передал в Китай, касались разработок в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок. Следователи считают, что ученый собирал такие данные с марта 2017 по март 2018 года. Сам ученый вину не признает, также ему не показывают материалы, которые он якобы передал китайской стороне.

Фото: korabel.ru