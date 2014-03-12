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В Петербурге от коронавируса вакцинировались более 680 тыс. граждан
Сегодня, 21:54
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В Петербурге от коронавируса вакцинировались более 680 тыс. граждан

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За минувшие сутки в городе первично привито 3 010 человек, а вторично вакцинировались 1 788 граждан.

В Петербурге от коронавируса вакцинировались 687 097 человек. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 30 мая, распространяемой пресс-службой Смольного. Также уточняется, что 573 186 петербуржцев прошли полностью цикл вакцинации. 

Так, за минувшие сутки в Северной столице первично привито 3 010 человек, а вторично вакцинировались 1 788 граждан.

Стоит отметить, что за весь период в Петербург поступило 816 542 комплектов вакцины. А на сегодня общий запас вакцины в городе составляет 129 445 комплектов, из них в поликлиниках – 96 455 комплектов и ещё 32 990 комплектов есть на Фармацевтической базе. 

Ранее мы писали, что за неделю число больных COVID-19 в Петербурге выросло на 25%.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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