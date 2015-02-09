  1. Главная
На 1 октября в медучреждениях Петербурга числилось 7 тыс. доз вакцины от бешенства
Всего с 1 января поступило свыше 18 тыс. доз.

В Петербурге на 1 октября в медицинских учреждениях числилось 7 тыс. доз вакцины от бешенства. Об этом сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь, ссылаясь на комитет по здравоохранению Северной столицы. 

Всего с 1 января поступило свыше 18 тыс. доз, в прошлом году их было 16,4 тыс. вакцин, подчеркнули в ведомстве. 

В случае укуса животного петербуржцы могут обратиться за помощью в любой травмпункт города. В случае отсутствия препарата в конкретном медучреждении пациент будет направлен в другое, где вакцина имеется. Комитет по здравоохранению мониторит в постоянном режиме информацию о наличии вакцин в районах города. 

Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга 

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что горожане пожаловались на дефицит препаратов. 

