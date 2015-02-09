На 1 октября в медучреждениях Петербурга числилось 7 тыс. доз вакцины от бешенства

Всего с 1 января поступило свыше 18 тыс. доз.

В Петербурге на 1 октября в медицинских учреждениях числилось 7 тыс. доз вакцины от бешенства. Об этом сообщил депутат городского парламента Андрей Рябоконь, ссылаясь на комитет по здравоохранению Северной столицы.

В случае укуса животного петербуржцы могут обратиться за помощью в любой травмпункт города. В случае отсутствия препарата в конкретном медучреждении пациент будет направлен в другое, где вакцина имеется. Комитет по здравоохранению мониторит в постоянном режиме информацию о наличии вакцин в районах города. Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга

