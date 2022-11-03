В Петербурге проверят наличие вакцин от бешенства после жалоб горожан

Петербургский депутат запросил у Комздрава сведения о запасах вакцин от бешенства.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь направил запрос в Комитет по здравоохранению города с просьбой предоставить информацию о наличии вакцин от бешенства. И

Поводом для обращения стали сообщения в СМИ о возможном дефиците препаратов и жалобы петербуржцев. По словам депутата, к нему начали поступать многочисленные обращения от жителей, обеспокоенных ситуацией на фоне роста числа укусов животных.

Рябоконь привел статистику, согласно которой количество обращений за медицинской помощью растет ежегодно. В 2024 году в больницы обратились 5462 человека, из них 1187 детей. В 2023 году таких случаев было 5245, включая 1177 детей, а в 2022 году — 5084 пострадавших, среди которых 1130 несовершеннолетних.

Депутат потребовал от Комздрава разъяснить текущую ситуацию с поставками вакцин, сообщить о запасах в аптеках и медучреждениях, а также о мерах, предпринимаемых для предотвращения перебоев в обеспечении горожан необходимыми препаратами.

Фото: Piter.tv