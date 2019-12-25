Эксперт прокомментировал слова Марата Хуснуллина об упрощенном въезде для мигрантов

От нехватки рабочей силы в строительной отрасли страдает экономика.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил в интервью для RTVi, что правительство РФ работает над упрощенным въездом и обязательной вакцинацией трудовых мигрантов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали предложение.

Хуснуллин объяснил меру тем, что в стране не хватает рабочих рук, что негативно сказывается на экономике. При этом никакие программы, которые бы привели к модернизации отрасли и снижению зависимости экономики России от завозной силы, не предлагается, отметили эксперты. Стоит учитывать, что может возникнуть угроза новой пандемии, о которой ранее говорилось на разных уровнях. и тогда проблема возникнет вновь.

Ранее мы сообщали, что кабмин утвердил требования к минимуму знаний для мигрантов.

Фото: сайт правительства РФ