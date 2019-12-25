Петербуржцам напомнили о важности вакцинации против клещевого энцефалита

Процедура вакцинации состоит из нескольких этапов.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу напоминает горожанам, что весенний и раннелетний периоды характеризуются повышенной активностью клещей, которые могут являться переносчиками клещевого энцефалита. Для предотвращения заражения этим опасным заболеванием специалисты рекомендуют вовремя провести вакцинацию.

Процедура вакцинации состоит из нескольких этапов: первый этап включает первую прививку, затем через 1–3 месяца проводится повторная вакцинация, а через год необходима ревакцинация. Впоследствии рекомендуется проводить ревакцинацию каждые три года.

Для формирования надежного иммунитета важно завершить полный цикл вакцинации до начала сезона активности клещей, как минимум за две недели до планируемой поездки, пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что за год в Ленобласти было зарегистрировано всего девять случаев клещевого энцефалита.

Фото: Комздрав СПб (архив)