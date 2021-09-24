Поликлиника в Советском приглашает на вакцинацию от гриппа и коронавируса

Защититься от вирусов, по словам врачей, помогает только вакцинация.

Вакцинация от коронавируса в поселке Советском проводится ежедневно. Прививочный кабинет местной поликлиники принимает пациентов с 14:00 до 15:00. В наличии два препарата: двухкомпонентный "Спутник V" и однокомпонентный "Спутник Лайт". В среднем, в день приходят привиться около 10 человек.

Хочу обратить внимание, чтобы пенсионеры к нам приходили обязательно прививаться. Потому что все-таки время не стоит на месте и уже доказана эффективность, что у пациентов 60+ "Спутник V" очень хорошо работает. Юлия Постникова, заведующая поликлиникой

Записаться на прививку от COVID-19 можно через портал "Госуслуги" или позвонив в регистратуру по номеру 7-45-13. Тем, кто привился полгода назад, врачи напоминают о ревакцинации.

Вместе с приходом осени растет и число подхвативших ОРВИ. Медики считают, что сейчас самое время вакцинироваться не только от коронавируса, но и от гриппа. Местные жители могут сделать это с 9:00 до 12:00 ежедневно в прививочном кабинете.

Особо очередей нет, все желающие могут подойти, будут осмотрены врачом, заполнят добровольное согласие, и мы направляем их в кабинет вакцинации. Юлия Постникова, заведующая поликлиникой

Защититься от вирусов, по словам врачей, помогает только вакцинация. В Выборгском районе Ленобласти уже началась вакцинация от гриппа.

Видео: МГ "Наш город"