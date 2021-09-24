В Выборгском районе Ленобласти началась вакцинация от гриппа

В этом году планируется привить не менее 60% населения, оптимальное время вакцинации – с сентября по ноябрь.

В Выборгском районе началась вакцинация от гриппа. В подведомственные учреждения Выборгской межрайонной больницы поступила первая партия отечественных вакцин "Совигрипп" (21,5 тысячи доз) и "Ультрикс Квадри" (13 тысяч доз).

"Ультрикс Квадри" она у нас с шестимесячного возраста и до 60 лет. В современных условиях эта вакцина очень нужная. Действующее вещество – против четырех видов вируса. Вакцина "Совигрипп" она как бы облегченная, ее не боимся назначать людям старшего поколения, людям с хроническими заболеваниями. Вероника Кириллова, врач-эпидемиолог

В этом году планируется привить не менее 60% населения, оптимальное время вакцинации – с сентября по ноябрь.

Перед прививкой необходимо согласие, допуск врача-терапевта, прививочный кабинет работает в будние дни, с понедельника по пятницу, с восьми часов утра до восьми часов вечера. Также кабинет работает в субботу с 9:00 до 14:00. Людмила Кипина, медсестра

Прививки от гриппа и коронавируса необходимо разделять. Между вводом этих препаратов должен пройти как минимум месяц. Важно успеть вакцинироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости.

В Выборге работает пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе.

Видео: МГ "Наш город"