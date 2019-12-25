В Выборге работает пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе

Пункт открыт с 10 до 16 часов.

В торгово-разлекательном комплексе "REBUS" в Выборге работает пункт вакцинации. Об этом напомнила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти 16-го сентября.

Пункт вакцинации расположен на третьем этаже в ТРЦ по адресу Железнодорожный тупик, 4. Он работает с 10:00 до 16:00. Вакцинацию проводят работники Выборгской межрайонной больницы.

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Сначала граждане проходят медицинский осмотр.

Прививку по предварительной записи можно сделать в поликлиниках Выборга и района. Записаться на вакцинацию можно через сайт Выборгской межрайонной больницы или портал Госуслуг.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО