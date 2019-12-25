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В Выборге работает пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе
Сегодня, 16:22
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В Выборге работает пункт вакцинации в торгово-развлекательном комплексе

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Пункт открыт с 10 до 16 часов.

В торгово-разлекательном комплексе "REBUS" в Выборге работает пункт вакцинации. Об этом напомнила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти 16-го сентября.

Пункт вакцинации расположен на третьем этаже в ТРЦ по адресу Железнодорожный тупик, 4. Он работает с 10:00 до 16:00. Вакцинацию проводят работники Выборгской межрайонной больницы. 

При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Сначала граждане проходят медицинский осмотр. 

Прививку по предварительной записи можно сделать в поликлиниках Выборга и района. Записаться на вакцинацию можно через сайт Выборгской межрайонной больницы или портал Госуслуг.    

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: вакцинация, коронавирус, пункт вакцинации
Категории: Выборг, Лента новостей,

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