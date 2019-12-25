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Прививку от коронавируса на дому сделали более 700 петербуржцев
Сегодня, 15:39
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Прививку от коронавируса на дому сделали более 700 петербуржцев

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Записаться на вакцинацию можно в поликлинике или по номеру (812) 576-05-76.

В Петербурге на дому вакцинацию от коронавируса прошли более 700 маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Надомная вакцинация началась в конце апреля. На тот момент был составлен список из 2,5 тыс. петербуржцев, которые хотели сделать прививку дома. Информацию о гражданах, у которых нет возможности прийти в пункт вакцинации, передают в поликлиники органы социальной защиты и социальные участковые. 

Всего первую прививку от COVID-19 сделали 584 тыс. горожан, 40% из них составляют граждане старше 60 лет. 

Сегодня в город привезли еще 18,3 тыс. комплектов вакцины "Спутник V". Идем приемка препарата на фармацевтической базе, после чего ее развезут по пунктам вакцинации. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, маломобильные граждане, надомная вакцинация
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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