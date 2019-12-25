Прививку от коронавируса на дому сделали более 700 петербуржцев

Записаться на вакцинацию можно в поликлинике или по номеру (812) 576-05-76.

В Петербурге на дому вакцинацию от коронавируса прошли более 700 маломобильных граждан. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Надомная вакцинация началась в конце апреля. На тот момент был составлен список из 2,5 тыс. петербуржцев, которые хотели сделать прививку дома. Информацию о гражданах, у которых нет возможности прийти в пункт вакцинации, передают в поликлиники органы социальной защиты и социальные участковые.

Всего первую прививку от COVID-19 сделали 584 тыс. горожан, 40% из них составляют граждане старше 60 лет.

Сегодня в город привезли еще 18,3 тыс. комплектов вакцины "Спутник V". Идем приемка препарата на фармацевтической базе, после чего ее развезут по пунктам вакцинации.

Фото: Piter.TV