В Петербурге начали на дому вакцинировать маломобильных граждан

На данный момент сформирован список из 2,5 тысячи петербуржцев.

В Петербурге стартовала вакцинация от коронавируса маломобильных горожан на дому. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

В городе сформировали 67 выездных прививочных бригад, оснащенных СИЗ и специальным фармацевтическим термоконтейнером для перевозки вакцины. По прибытии домой к пациенту врачи будут размораживать препарат.

На данный момент сформирован список из 2,5 тысячи петербуржцев, которые хотят пройти вакцинацию дома. Записаться на вакцинацию на дому можно в поликлинике или по номеру (812) 576-05-76.

Ранее стало известно, что петербуржцы могут вакцинироваться от коронавируса в майские праздники.

Фото: Piter.tv