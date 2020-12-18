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Более 316 тысяч жителей Петербурга полностью прошли вакцинацию от коронавируса
Вчера, 22:43
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nadezhda_sib

Более 316 тысяч жителей Петербурга полностью прошли вакцинацию от коронавируса

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Власти напоминают, что массовая вакцинация имеет решающее значение для борьбы с эпидемией.

В Петербурге от коронавируса привились 454 890 человек. Из них полный полный цикл вакцинации завершили 316 472 человека. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавируса от 11 апреля.

За сутки первую прививку сделали 4162 человека. На данный момент в Северной столице есть около 78 тысяч комплектов вакцины. Новая партия "Спутника V" прибыла 10 апреля. 

Напомним, петербуржцы могут выбирать, каким препаратом вакцинироваться — "Спутник V" или "ЭпиВакКорона". С пунктами вакцинации, в которых можно сделать прививку препаратом "Вектора", вы можете ознакомиться здесь. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, эпиваккорона
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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