Более 316 тысяч жителей Петербурга полностью прошли вакцинацию от коронавируса

Власти напоминают, что массовая вакцинация имеет решающее значение для борьбы с эпидемией.

В Петербурге от коронавируса привились 454 890 человек. Из них полный полный цикл вакцинации завершили 316 472 человека. Информация об этом содержится в справке Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространения коронавируса от 11 апреля.

За сутки первую прививку сделали 4162 человека. На данный момент в Северной столице есть около 78 тысяч комплектов вакцины. Новая партия "Спутника V" прибыла 10 апреля.

Напомним, петербуржцы могут выбирать, каким препаратом вакцинироваться — "Спутник V" или "ЭпиВакКорона". С пунктами вакцинации, в которых можно сделать прививку препаратом "Вектора", вы можете ознакомиться здесь.

Фото: Piter.TV