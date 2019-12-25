  1. Главная
От гриппа вакцинировались 1,3 млн жителей Петербурга
Сегодня, 16:58
70
За последнюю неделю работала 361 прививочная бригада на 432 объектах.

Около четверти петербуржцев поставили прививку от гриппа к концу сентября – речь идет о 1,3 млн человек. Это 37% от плана иммунизации, рассказали в Смольном 29 сентября. 

Прививочная кампания стартовала в конце августа. В этом году в Северной столице планируется привить почти 3,5 млн местных жителей (63,1% населения города). Охватят свыше 600 тыс. детей и 2,9 млн взрослых. 

За последнюю неделю работала 361 прививочная бригада на 432 объектах. В 14 районах организовали более 40 передвижных прививочных пунктов у 26 станций метро и крупных торговых центров. 

Фото: unsplash 

