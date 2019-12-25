В Петербурге от гриппа привились более 3 млн человек

Всего в городе развернуто 2 103 инфекционных койки.

Санкт‑Петербург полностью обеспечивает потребности городской системы здравоохранения в условиях сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил Комитет по здравоохранению.

В городе практически завершена вакцинация от гриппа. Привиты 3 125 026 человек, что составляет почти 60% населения города.

Всего развернуто 2 103 инфекционных койки. В случае необходимости есть возможность оперативного увеличения коечного фонда. С 7 декабря на прием инфекционных больных начала работать Городская больница №38 им. Н.А. Cемашко.

Петербуржцам напоминают, что симптоматика острых респираторных заболеваний, в том силе COVID-19 и гриппа, схожа. Поэтому в случае появления любых признаков инфекционного заболевания необходимо обратиться к специалисту.

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