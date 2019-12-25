В администрации Выборгского района состоялась вакцинация сотрудников от коронавируса

Первым, кто сегодня привился, был городской депутат Евгений Мокрецов. По его словам, у него не было дилеммы вакцинироваться или нет.

Специальные медицинские бригады проводят вакцинацию работников, выезжая на предприятия и в организации. В Выборге 15 июля прививки от COVID-19 делают в районной администрации. За несколько дней вакцинацию здесь пройдут более 100 сотрудников различных структурных подразделений и подведомственных учреждений, депутаты. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Первым, кто сегодня привился, был городской депутат Евгений Мокрецов. По его словам, у него не было дилеммы вакцинироваться или нет.

У меня много знакомых врачей, друзей, в том числе за рубежом, которые сделали прививки и сейчас хорошо себя чувствуют. Не доверять им у меня нет оснований. Я вижу, как потом жизнь у них возвращается в обычное русло, и ты уже не опасаешься заразиться.Евгений Мокрецов Евгений Мокрецов, депутат

Считаю, что вакцинация – это единственный путь защитить себя, своих родных, близких и коллег от коронавируса. Андрей Никитин, заместитель начальника управления безопасности районной администрации

Получить вакцину в Выборге граждане, не имеющие противопоказаний, могут в городской и южной поликлиниках, передвижных амбулаториях. Мобильный пункт вакцинации против коронавируса работает сегодня, 15 июля, с 11:00 до 17:00 у гипермаркета "Лента" (Железнодорожный тупик, д. 4). Завтра, в это же время, – у ТЦ "Гдыня" (ул. Приморская, д. 3).

Ранее в магазинах Выборга проверили соблюдение противоэпидемиологических требований.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО