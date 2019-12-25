За месяц петербургские работодатели разместили свыше 5,6 тыс. вакансий на удаленке

Наиболее часто такие предложения встречаются в вакансиях для операторов колл-центров (27%), менеджеров по продажам (15%) и программистов (7%).

Специалисты сервиса hh.ru провели анализ рынка труда Петербурга и определили наиболее популярные формы занятости среди работодателей в начале текущего года.

Удаленная работа. За прошедший месяц работодатели разместили свыше 5,6 тысячи вакансий с возможностью дистанционной работы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на удаленную работу увеличился на 13%. Наиболее часто такие предложения встречаются в вакансиях для операторов колл-центров (27%), менеджеров по продажам (15%) и программистов (7%). Кроме того, в список специалистов, которым доступна удалённая работа, вошли маркетологи, дизайнеры, преподаватели, рекрутеры, бухгалтеры, аналитики и инженеры-конструкторы. Особенно заметно возросло количество вакансий для операторов колл-центра (на 122%), бухгалтеров (на 65%), маркетологов (на 69%) и программистов (на 26%).

Гибкий график. Помимо удаленной работы, большой популярностью пользуется гибкий график. За последние четыре недели работодатели опубликовали более 8 тысяч вакансий с таким условием. По сравнению с предыдущим годом предложение гибкого графика увеличилось на 27%.

Работа сменами. Этот формат работы оказался самым популярным после полного рабочего дня. С начала года работодатели разместили почти 14 тысяч вакансий со сменным графиком. Однако по сравнению с прошлым годом количество подобных предложений сократилось на 19%.

Частичная занятость и подработки. Такие варианты трудоустройства становятся всё более востребованными в Петербурге. Работодатели на 8% чаще ищут сотрудников, готовых работать временно или на условиях частичной занятости.

Ранее мы сообщили о том, что за месяц количество рабочих мест в Петербурге увеличилось почти на 30%.

Фото: Unsplash (Andrew Neel)