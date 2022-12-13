Wildberries сообщил, что отменил более 10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров

Также улучшен сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров.

Wildberries после сообщений о забастовках сотрудников ПВЗ (пунктов выдачи заказов), которые в компании отрицают, сообщил, что улучшил сервис арбитража по оспариванию начислений за подмену товаров. Также компания сообщила, что приостанавливает новые начисления до доработки новой системы контроля подмен, стало известно Piter.tv

Подмены товаров – крайне чувствительная для предпринимателей – продавцов товаров проблема. С одной стороны, мы уже в течение несколько дней усиливаем контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться в спорных ситуациях. Wildberries

В компании также отметили, что были усилены каналы обратной связи. Ежедневно компания рассматривает более трёх тысяч тикетов по проблемным ситуациям. В результате были отменены более 10 тысяч некорректных штрафов за подмены товаров. В ближайшее время они отобразятся на балансах ПВЗ.

Фото: Piter.tv (архив)