Wildberries отрицает информацию о забастовке владельцев ПВЗ

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries планируют устроить забастовку с 15 марта из-за штрафов, которые они должны заплатить компании за подменённые или бракованные товары

В Wildberries сообщили Piter.tv, что информация о закрытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и о забастовках, в том числе в Санкт-Петербурге, не соответствует действительности. В компании подчеркнули, что пункты работают в штатном режиме.

Сегодня в офис пришли порядка 10-15 человек в сопровождении желтых Telegram-каналов, которые назвали себя "представителями партнерских пунктов выдачи", но отказались предоставлять свои данные как нам, так и полицейским, которых мы пригласили в офис. У нас нет уверенности, что это были наши партнеры. Telegram-каналы раздули из мухи слона и представили это как "бунт" или "штурм" партнеров, но они представляют лишь 0,1% от их общего количества. Wildberries

В Wildberries также отметили, что пришедшие в офис представители выразили недовольство усилением мер безопасности из-за подмен товаров.

К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары, например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз. Wildberries

Также в компании рассказали Piter.tv, что они находятся со своими партнёрами на связи, и, что последняя встреча с ними завершилась несколько часов назад. С "партнёрами", которые " предпринимают попытки сорвать работу офиса", сотрудничество могут приостановить.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что сотрудники пунктов выдачи Wildberries планируют устроить забастовку с 15 марта из-за штрафов, которые они должны заплатить компании за подменённые или бракованные товары.

Фото: Piter.tv (архив)