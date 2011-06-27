На перегоне от станции "Международная" до станции "Шушары" заработал Wi-Fi

Максимально доступная скорость Wi-Fi для пассажиров составляет более 200 Мбит/сек.

В петербургском метрополитене в тоннелях от станции "Международная" до станции "Шушары" Фрунзенско-Приморской линии запустили Wi-Fi. Максимально доступная скорость Wi-Fi для пассажиров составляет более 200 Мбит/сек. Сеть запустила "МаксимаТелеком".

Для непрерывной работы сети Wi-Fi на новом участке в перегонах установлено 20 базовых станций, проложено 27 км оптического и электрического кабеля. Точками доступа оснащены все поезда, курсирующие на линии.

Теперь стабильный Wi-Fi доступен во всех перегонах и на всех линиях метрополитена. Игорь Калюжный, генеральный директор "МаксимаТелеком Северо-Запад"

Ранее стало известно, когда отремонтируют траволаторы на самых новых станциях метрополитена Петербурга.

Фото: Piter.tv