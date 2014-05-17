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Художник Вадим Соловьев оживил рисунок подопечного благотворительного фонда

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Работу можно купить.

Петербургский digital-художник Вадим Соловьев "оживил" рисунок с бабочкой, нарисованный 5-летним Тимофеем. Соловьев известен своими работами с гигантскими животными на городских улицах.

Тимофей является подопечным фонда "Дети-бабочки". 

А дело вот в чем. Я и ещё 9 художников оживили по одному детскому рисунку и создали nft-дроп для совместного проекта фонда и маркетплейса NIFTS.

Вадим Соловьев.

Работы можно приобрести и тем самым помочь фонду. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на ПМЭФ впервые продадут NFT-версию законопроекта. 

Видео: Telegram / Вадим Соловьев

Теги: бабочка, благотворительный фонд, художник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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