Впервые продадут NFT-версию законопроекта на ПМЭФ

По мнению депутатов, эта мера защитит владельцев NFT.

Впервые на ПМЭФ продадут NFT-законопроект. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали в пресс-службе "Росконгресса".

На благотворительном аукционе в ДЛТ 6 июня 2022 года можно купить NFT-версию. Продажа будет проходить в рамках конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050". Законопроект, который внесла в Госдуму партия "Новые люди" 19 мая, вводит понятие NFT, а также оно будет регулироваться как интеллектуальная собственность.

По мнению депутатов, эта мера защитит владельцев NFT. Кроме этого, она может стать дополнительным шагом к развитию музеев, которые не могут привлекать финансирование через цифровые копии экспонатов.

Ранее мы сообщали, что выплаты губернатору, чиновникам и депутатам предложили повысить в Смольном. Депутатам ЗакСа, чиновникам и членам Горизбиркома предлагается увеличить надбавку с четырёх до шести окладов, а государственным гражданским служащим — с шести до восьми окладов.

Фото: Piter.tv

